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Yandex N.V. раскрыл финрезультаты отделяемых зарубежных активов "Яндекса"

Yandex N.V. раскрыл финрезультаты отделяемых зарубежных активов "Яндекса"
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Yandex N.V., текущая материнская компания "Яндекса", впервые раскрыла финансовые результаты зарубежных активов, которые сохранит за собой нидерландская компания после завершения реструктуризации.

Речь идет о четырех бизнесах: облачная платформа Nebius AI, краудсорсинговая платформа Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

Согласно отчетности, их выручка в I квартале выросла в 2,8 раза и составила 1,05 млрд рублей, из них две трети доходов приходятся на Nebius AI.

Отрицательный показатель скорректированной EBITDA в отчетном периоде составил 6,4 млрд рублей. Скорректированный чистый убыток - 7,01 млрд рублей.

"До настоящего времени привлечение достаточного капитала для развития этих предприятий было сложной задачей из-за существенных ограничений на способность группы переводить средства из своих исторически прибыльных предприятий в России", - поясняются результаты в отчете.

7 марта акционеры Yandex N.V. утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый".

Первый этап сделки предполагается закрыть до 30 апреля.

Яндекс Yandex N.V.
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