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Alphabet выплатит дивиденды впервые в своей истории

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2024 года сильнее прогнозов рынка и анонсировала первые в истории компании дивиденды.

Как говорится в пресс-релизе, выручка в январе-марте выросла на 15% и составила $80,54 млрд по сравнению с $69,8 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Выручка без учета расходов на приобретение трафика повысилась до $67,6 млрд против $58,1 млрд годом ранее.

Чистая прибыль Alphabet увеличилась более чем в полтора раза и составила $23,66 млрд по сравнению с $15,05 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,89 с $1,17.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне $78,75 млрд, скорректированную выручку – $65,99 млрд, чистую прибыль – $1,51 на акцию.

Руководство компании объявило о планах выплатить квартальные дивиденды в размере 20 центов на акцию и одобрило программу выкупа акций на сумму до $70 млрд. Дивиденды будут выплачены 17 июня, реестр акционеров закрывается 10 июня.

Сооснователь компании Сергей Брин, владеющий свыше 730 млн акций, получит дивидендный доход в размере $146 млн, Ларри Пейдж заработает $78 млн со своих 389 млн акций, пишет NBC.

Теперь единственной компанией с капитализацией свыше $1 трлн, не платящей дивиденды, остается Amazon, отмечает MarketWatch.

Рекламные доходы Google в минувшем квартале увеличились на 13% до $61,66 млрд с $54,55 млрд годом ранее и превзошли прогноз рынка ($60,3 млрд). В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $46,16 млрд – на 14% больше, чем годом ранее. Доходы от рекламы в YouTube подскочили на 21% до $8,1 млрд.

Выручка сервиса Google Cloud увеличилась до $9,6 млрд с $7,5 млрд.

Акции компании подскочили на 11,6% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев капитализация Alphabet выросла на 45% до $1,95 трлн.

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