PepsiCo полностью прекратила производство флагманских брендов в России

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc. больше не производит в России напитки глобальных флагманских брендов Pepsi, 7UP и Mountain Dew.

Представитель компании заявил Reuters, что все запасы концентратов для этих напитков в России исчерпаны, производство прекратилось.

9 марта PepsiCo сообщила о решении приостановить продажу в России прохладительных напитков своих флагманских брендов, а также приостановить инвестиции и рекламную деятельность в стране.

В июле в квартальном отчете PepsiCo оценила в $1,17 млрд свои потери из-за обесценения активов в России.

На российский бизнес приходилось 4% глобальной выручки и стоимости активов PepsiCo.