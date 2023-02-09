PepsiCo сократила квартальную прибыль в три раза при росте выручки на 11%

Европа стала убыточным регионом для компании в 2022 году на фоне геополитики

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 финансового года (завершился 31 декабря) американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, увеличила выручку на 10,9%, однако чистая прибыль компании упала почти в три раза.

Выручка PepsiCo в отчетный период составила $28 млрд против $25,25 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода, завершившийся 25 декабря 2021 года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку PepsiCo на уровне $26,83 млрд.

Органический рост выручки составил 14,6%.

Чистая прибыль PepsiCo в четвертом финквартале упала до $518 млн с $1,32 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,37 с $0,95.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,67 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков для этого показателя на уровне $1,65 на акцию.

В Северной Америке выручка подразделения Frito-Lay, занимающегося производством снэков, в минувшем финквартале увеличилась на 25% - до $7,71 млрд, подразделения по выпуску напитков - на 6%, до $8,11 млрд, подразделения Quaker Foods - на 16%, до $1,06 млрд.

Доходы компании в Латинской Америке увеличились на 21%, до $3,37 млрд, в Европе - сократились на 2%, до $4,26 млрд. Выручка PepsiCo в регионе, включающем Африку, Ближний Восток и Южную Азию, выросла на 4% - до $2,01 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, Новой Зеландии и Китае - на 2%, до $1,48 млрд.

По итогам всего 2022 фингода чистая прибыль PepsiCo увеличилась на 17%, до $8,91 млрд, прибыль без учета разовых факторов составила $6,79 на акцию, выручка повысилась на 8,7%, до $86,39 млрд, органический рост выручки составил 14,4%.

Европа стала единственным убыточным регионом для компании: годовой операционный убыток в этом региональном подразделении составил $1,38 млрд по сравнению с прибылью в $1,29 млрд годом ранее. Наибольший "взнос" в ухудшение показателя приходится на списания, связанные с конфликтом России и Украины, также зафиксирован ущерб от прекращения производства определенной продукции.

По прогнозу компании, в 2023 году ее скорректированная прибыль увеличится на 8%, органический рост выручки составит 6%.

Компания повысила годовые дивиденды на 10%, до $5,06 на акцию. PepsiCo входит в число "дивидендных аристократов" - компания повышает дивиденды в течение 51 года подряд.