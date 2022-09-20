Преемник McDonald's в РФ планирует возобновить доставку до конца года

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сеть "Вкусно - и точка" (бывшая сеть McDonald's в РФ) планирует возобновить работу доставки до конца 2022 года.

"До конца этого года доставка у нас совершенно точно появится, не до конца понятно, в каком виде, но совершенно точно она появится", - сказал гендиректор компании Олег Пароев на пресс-конференции в Москве.

"Доставка - это тоже еще один приоритет для нас. Мы ведем сейчас переговоры с нашими бывшими партнерами - с "Яндексом" и Delivery Club, с которыми мы работали раньше. Ведем переговоры и с другими игроками", - отметил он.

В настоящее время более 820 ресторанов из около 850 возобновили работу под новым брендом после простоя.

Как сообщалось, McDonald's Corp. с 14 марта закрыла свои рестораны в РФ, а 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу.

С 12 июня новый владелец сети в РФ стал открывать рестораны после трехмесячного простоя под брендом "Вкусно - и точка".