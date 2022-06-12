Бывшая сеть ресторанов McDonald's в РФ получила название "Вкусно и точка"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Бывшие рестораны McDonald's в РФ, сменившие владельца и бренд, начали открываться после трех месяцев простоя. Теперь они называются "Вкусно и точка".

В воскресенье, 12 июня, возобновляют работу 15 ресторанов в Москве и Московской области, включая ресторан на Пушкинской площади.

В понедельник откроются еще 50 ресторанов, до конца июня - около 200, затем будет открываться от 50 до 100 ресторанов в неделю, сообщил гендиректор сети Олег Пароев на церемонии открытия ресторана на Пушкинской площади.

Как сообщалось, с 14 марта McDonald's закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. "Гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, и ускоряющаяся непредсказуемость операционной среды привели McDonald's к заключению, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", - объясняла компания.

Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке РФ).

McDonald's в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно, сообщала Федеральная антимонопольная служба, которая одобрила сделку в начале июня.

Сеть McDonald's в России объединяла более 850 ресторанов быстрого обслуживания. Суммарные инвестиции McDonald's в РФ составили $2,5 млрд, налоговые выплаты - 167 млрд рублей. В системе McDonald's в России работало более 62 тысяч человек, на предприятиях поставщиков - еще около 100 тысяч.

Соглашение о продаже бизнеса предусматривает, что покупатель сохранит персонал и условия для них как минимум на два года.

McDonald's проработал в России более 30 лет - первый ресторан сети был открыт в 1990 году на Пушкинской площади.