Преемник McDonald's возобновил работу более 820 ресторанов в России

Сеть почти полностью восстановила меню и наладила поставки картофеля после перебоев

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Выкупившая бизнес McDonald's в России сеть "Вкусно - и точка" с июня возобновила работу более 820 ресторанов после простоя, сообщил на пресс-конференции гендиректор компании Олег Пароев.

По его словам, первые сто дней работы под новым брендом оказались лучше ожиданий руководства компании, все открывшиеся точки "показывают отличные результаты".

Пароев объяснил это тем, что компания "сумела сохранить все то лучшее, что было у нас, когда мы работали под брендом McDonald's", а именно - сервис и качество продуктов.

Сеть почти полностью восстановила меню и наладила поставки картофеля после перебоев, добавил он,

Показатели ресторанов после возобновления работы приближаются по выручке к показателям точек под вывеской McDonald's, а в отдельные дни показатели сопоставимых продаж (LfL) были выше, добавил Пароев, но динамику выручки не раскрыл.

Пароев также подтвердил планы за три года увеличить количество ресторанов до 1 тысячи.

Сейчас в сети "Вкусно и точка" около 850 ресторанов, включая франчайзинговые.

McDonald's с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая объявил об уходе с российского рынка. Новым владельцем российского бизнеса McDonald's в России стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами этой сети в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке). Журналистам Говор сказал, что купил бизнес у McDonald's за "символическую плату", но сделка предусматривает опцион на обратный выкуп.

В июле американская корпорация сообщила, что списала $1,2 млрд в связи с продажей российского бизнеса.

С 12 июня новый владелец сети начал открывать рестораны после трехмесячного простоя под брендом "Вкусно - и точка". Осенью он планировал возобновить работу всех точек сети.