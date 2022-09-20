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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Доля Китая в мировой экономике в 2021 году оценена Пекином в 18,5%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доля Китая в мировой экономике в 2021 году составляла 18,5% при пересчете на среднегодовые курсы обмена валют по сравнению с 11,3% в 2012 году, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны. Об этом сообщает "Синьхуа".

Вклад Китая в глобальный экономический рост в 2013-2021 году превышал 30%, что делало страну крупнейшим двигателем подъема мировой экономики, считают в ГСУ.

Среднегодовой прирост ВВП КНР в тот период составлял 6,6%. Это превышало темпы подъема мировой экономики (2,6%) и стран с развивающимися экономиками (3,7%), отмечают в статуправлении.

В 2021 году ВВП в расчете на душу населения достиг 80 976 юаней ($11 684), с учетом инфляции рост показателя по сравнению с 2012 годом составил 69,7%.

Общий объем китайской торговли товарами и услугами в 2021 году достиг $6,9 трлн, по этому показателю страна продолжает занимать первое место в мире, отмечается в сообщении.

Китай ГСУ КНР
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