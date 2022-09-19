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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Китай в январе-августе увеличил добычу нефти на 3,2%, газа – на 6,3%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Китай в январе-августе увеличил добычу нефти на 3,2% относительно того же периода прошлого года – до 136,94 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

В том числе в августе производство сократилось на 0,2% в годовом выражении и составило 16,94 млн тонн.

Добыча природного газа в стране в прошлом месяце повысилась на 6,3% и достигла 17 млрд кубометров. С начала текущего года показатель увеличился на 5,5% – до 143,7 млрд кубометров.

Импорт нефти в КНР в январе-августе сократился на 4,7% – до 330,18 млн тонн, природного газа – на 10,2%, составив 71,05 млн тонн.

Китай
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