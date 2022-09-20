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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Индекс МосБиржи упал ниже 2300п впервые с конца августа из-за роста геополитических рисков

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник упал ниже рубежа 2300 пунктов впервые с конца августа из-за усиления геополитических рисков на новостях о проведении референдумов в ряде областей Украины по присоединению к России, а также на фоне ожиданий введения новых пошлин и НДПИ для экспортеров.

К 14:53 по Москве индекс МосБиржи составил 2284,64 пункта (-6%), индекс РТС - 1200,92 пункта (-5,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 10,7%.

Накануне общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик обратились к руководству ЛНР и ДНР с призывом немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Во вторник аналогичное обращение принял общественный совет Херсонской области.

Во вторник Народный совет ЛНР принял закон о референдуме о вхождении региона в состав РФ на правах субъекта, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в парламенте республики. Представители общественности Запорожской области на съезде во вторник обратились к военно-гражданской администрации с призывом незамедлительно провести референдум о вхождении области в состав России.

Кроме того, как сообщил во вторник "Коммерсантъ", для покрытия дефицита бюджета правительство РФ планирует собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн рублей в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также изъять через рост НДПИ у газодобывающих компаний дополнительные доходы, которые будут получены ими в результате индексации тарифов на газ внутри РФ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин. Правительство рассмотрит эти меры, которые в 2023-2025 годах могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн рублей, 20 сентября.

В лидерах отката во вторник выступают расписки TCS Group (-10,7%), акции "НОВАТЭКа" (-9,4%), "Яндекса" (-8,7%), "ЛУКОЙЛа" (-8,6%), расписки OZON (-8,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-8%), АФК "Система" (-7,9%), Polymetal (-7,3%), "Газпром нефти" (-7,1%), "Интер РАО" (-6,5%), "Газпрома" (-6,1%), "АЛРОСА" (-5,7%), "Роснефти" (-5,2%), Сбербанка (-5,2% и -5,2% "префы"), ВТБ (-5,1%), "Московской биржи" (-5%), "ММК" (-5%), UC Rusal (-5%), "Аэрофлота" (-4,4%), "Северстали" (-4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 14:53 по Москве составил 57,12 млрд рублей (из них 15,35 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,66 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,21 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

МосБиржа РТС Украина
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