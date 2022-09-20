Херсонская ВГА проведет референдум о вхождении в Россию одновременно с ЛДНР

Голосование в трех регионах намечено на 23-27 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о проведении 23-27 сентября референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом он сообщил в Telegram.

"Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил", - сказал Сальдо во втором за день видеообращении.

"Обращаюсь за помощью в проведении референдума к Российской Федерации и другим государствам с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области", - добавил он.

Сальдо заверил, что администрация Херсонской области сделает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность для всех жителей региона во время голосования.

Ранее народные советы Луганской и Донецкой народных республики приняли законы по проведении аналогичных референдумов и назначили голосование также на 23-27 сентября. Законы приняты по обращениям общественных палат республик к главам ЛНР и ДНР Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

В Херсонской области референдум 20 сентября инициировал общественный совет, и ВГА приняла соответствующее решение. В этот же день с призывом организовать аналогичное голосование выступила общественность Запорожской области.

В МИД России и в Госдуме позитивно отнеслись к этим инициативам.