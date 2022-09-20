Референдум в ДНР и ЛНР о присоединении к России назначили на 23-27 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении в ЛНР референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации с 23 по 27 сентября 2022 года. Об этом сообщил спикер совета Денис Мирошниченко.

Вскоре такие же дни для проведения аналогичного референдума утвердили в народном совете Донецкой народной республике. В соответствии с принятым постановлением, голосование в регионе будет проходить очно на установленных законом избирательных участках.

Ранее в этот же день, 20 сентября депутаты народного совета ЛНР единогласно приняли закон о проведении референдума "по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации". Закон уже подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Результаты референдума центризбирком должен будет определить не позже, чем через пять дней после окончания голосования, говорится в законе.

Аналогичный закон принял и народный совет ДНР.

Общественная палата ЛНР 19 сентября призвала Пасечника незамедлительно провести такое голосование. Вскоре ее примеру последовала общественная палата Донецкой народной республики.

В Херсонской области 20 сентября общественный совет призвал военно-гражданскую администрацию региона немедленно проведении референдума по вхождению региона в состав России. Вскоре глава администрации Владимир Сальдо объявил, что решение о референдуме уже принято.

Также во вторник общественность Запорожской области призвала военно-гражданскую администрацию провести аналогичный референдум.

В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты заявил о вероятных референдумах: "Если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим, вы согласны с этим?" Ответом на его вопрос стали аплодисменты.

Россия признала независимость ЛНР и ДНР в феврале 2022 года.