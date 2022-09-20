Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Референдум в ДНР и ЛНР о присоединении к России назначили на 23-27 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении в ЛНР референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации с 23 по 27 сентября 2022 года. Об этом сообщил спикер совета Денис Мирошниченко.

Вскоре такие же дни для проведения аналогичного референдума утвердили в народном совете Донецкой народной республике. В соответствии с принятым постановлением, голосование в регионе будет проходить очно на установленных законом избирательных участках.

В РоссииВ Кремле не видят перспектив дипломатического урегулирования ситуации на УкраинеЧитать подробнее

Ранее в этот же день, 20 сентября депутаты народного совета ЛНР единогласно приняли закон о проведении референдума "по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации". Закон уже подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Результаты референдума центризбирком должен будет определить не позже, чем через пять дней после окончания голосования, говорится в законе.

Аналогичный закон принял и народный совет ДНР.

Общественная палата ЛНР 19 сентября призвала Пасечника незамедлительно провести такое голосование. Вскоре ее примеру последовала общественная палата Донецкой народной республики.

В Херсонской области 20 сентября общественный совет призвал военно-гражданскую администрацию региона немедленно проведении референдума по вхождению региона в состав России. Вскоре глава администрации Владимир Сальдо объявил, что решение о референдуме уже принято.

Также во вторник общественность Запорожской области призвала военно-гражданскую администрацию провести аналогичный референдум.

В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты заявил о вероятных референдумах: "Если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим, вы согласны с этим?" Ответом на его вопрос стали аплодисменты.

Россия признала независимость ЛНР и ДНР в феврале 2022 года.

Хроника 24 февраля – 20 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Леонид Пасечник Луганская народная республика Донбасс Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Херсонская ВГА проведет референдум о вхождении в Россию одновременно с ЛДНР

Военная операция на Украине

Народный совет ЛНР решил провести референдум о вхождении в состав России

Военная операция на Украине

Общественность Запорожской области призвала провести референдум о присоединении к РФ

Военная операция на Украине

Власти Херсонской области приняли решение провести референдум о вхождении в состав РФ

Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными

Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными

Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию

Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию
Военная операция на Украине

Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума

Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума
Военная операция на Украине

В ДНР задумались об организации голосования для жителей подконтрольных Киеву районов

Неизвестный захватил заложников в банке в грузинском Кутаиси

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });