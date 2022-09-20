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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Бюджет РФ на 2023-2025 годы планируется с дефицитом 2%, 1,4% и 0,7% ВВП

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП с дальнейшим понижением до 1,4% ВВП в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году, финансироваться он будет преимущественно за счет заимствований, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он заявил об этом на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

"Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 трлн рублей, в ней уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы около 29 трлн рублей, соответственно, дефицит бюджета составит 2% ВВП, или 3 трлн рублей. Закрыть его планируем преимущественно за счет заимствований", - сказал он.

Этот подход, отметил премьер, позволит не тратить средства Фонда национального благосостояния и обеспечит приемлемый уровень госдолга.

По его словам, дефицит бюджета будет постепенно сокращаться.

"Бюджетную политику планируем в логике бюджетного правила. Это поможет защитить нашу экономику от внешних рисков. При этом в 2023 и 2024 годах предусмотрим переходный период, когда расходы будут выше на 2,9 трлн рублей и 1,6 трлн рублей соответственно", - отметил также Мишустин.

Это, полагает премьер, " позволит обеспечить более активную поддержку экономики в период адаптации и перестройки хозяйственных связей - с одной стороны, а с другой - будет содействовать устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте, сохранению доверия к проводимой государством макроэкономической политике"

Михаил Мишустин Правительство ФНБ
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