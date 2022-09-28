Правительство займет на внутреннем рынке до 1 трлн рублей вместо использования средств ФНБ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в 2023 году сможет дополнительно занять на внутреннем рынке до 1 трлн рублей для замещения использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Валовый объем государственных внутренних заимствований в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете составит 2,5 трлн рублей. При этом в соответствии с проектом закона об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году правительству Российской Федерации будет предоставлено право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 трлн рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния при благоприятной рыночной конъюнктуре", - сказал он.

"Примерно в этом объеме и участие наше на трехлетку продолжится. Много это или мало? Это не мало. Это примерно на 1 трлн рублей больше, чем в докризисный 2019 год. Как будем действовать? Я уже и раньше говорил, что будем действовать очень внимательно здесь. С одной стороны, нас подпирает задача не расходовать кубышку. С другой, понятно, что мы не хотим повышения ставок и снижения дюрации на рынке", - сказал Силуанов.

По словам министра, оппоненты Минфина, призывая к увеличению заимствований для финансирования дефицита бюджета, напоминают о рекордном пандемийном 2020 годе, когда привлечение на внутреннем рынке взлетело до 5,5 трлн рублей.

"Но у нас не может быть каждый год 2020 год, мы это прекрасно понимаем, и наша задача - выстроить график", - описал Силуанов позицию министерства.

Ранее Силуанов говорил, что Минфин активизирует заимствования на внутреннем рынке, а верхний предел госдолга будет скорректирован таким образом, чтобы минимизировать использование средств ФНБ.

"Основной упор делаем на внутренние заимствования. В текущем году после волатильности на финансовом рынке мы начинаем размещать государственные ценные бумаги. В следующем году будем делать это более активно, поскольку планируем, что емкость финансового рынка будет возрастать. В этой связи мы скорректируем верхний предел заимствований на предстоящие два года таким образом, чтобы минимизировать использование ФНБ, а больше привлекать ресурсов с финансового рынка", - сказал он на заседании правительства на прошлой неделе.

По словам Силуанова, "в идеальном случае" планируется отказаться от использования средств ФНБ для покрытия бюджетного дефицита.

"Фонд национального благосостояния после достижения необходимого уровня, который обеспечивает бюджетную стабильность и надежность, будет направляться на реализацию инфраструктурных проектов", - пояснил тогда министр.