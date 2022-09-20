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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Срок внесения проекта федерального бюджета в Госдуму в 2022 г. продлят задним числом

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду планирует рассмотреть законопроект о переносе в этом году крайнего срока внесения бюджета РФ в Госдуму с 15 сентября на 1 октября, следует из опубликованной на сайте СФ повестки заседания.

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс (БК) Госдума приняла еще 15 июля, и с тех пор именно 1 октября как крайний срок внесения проекта бюджета в своих публичных выступлениях упоминали все профильные чиновники. Однако Совет Федерации пока не успел рассмотреть этот законопроект, и, таким образом, формально дедлайн на данный момент остается неизменным, и он уже пропущен.

Согласно действующей на данный момент ст. 192 БК РФ, правительство вносит на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 сентября текущего года. Эта дата была установлена в период пандемии, тогда как ранее в течение многих лет проект бюджета вносился в срок до 1 октября.

В июле на внеочередном заседании парламент успел принять законопроект (N164525-8) который устанавливал на 2022 год ранее действующую норму - проект бюджета вносится до 1 октября, вместо установленного в БК срока в 15 сентября - но Совет Федерации не успел утвердить эту поправку. Ее планируется рассмотреть только 21 сентября.

При этом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам его руководитель Анатолий Артамонов сообщил о том, что бюджет планируется внести 28 сентября. "Бюджет будет внесен в Государственную Думу 28 сентября", - сказал он.

Согласно действующему сейчас БК до 15 сентября в Госдуму должны быть внесены также основные направления денежно-кредитной политики (ДКП).

Госдума Совет Федерации
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