Эксперты ждут продолжения падения американского фондового рынка

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Падение американского рынка акций еще не закончилось, полагают эксперты ведущих финансовых компаний США, указывая на перспективу дальнейшего повышения ставок Федрезерва, все еще высокую инфляцию, сокращение рентабельности компаний и исторические данные.

"Мне кажется, наши страдания не окончились. Я ожидаю, что индекс S&P 500 достигнет дна в районе 3300 пунктов. Как мы видим из текущих значений процентных ставок, Федрезерву еще предстоит большая работа", - сказал CNBC основатель и председатель совета директоров трейдинговой платформы Interactive Brokers Томас Питерфай.

Накануне S&P 500 завершил торги на отметке 3900 пунктов, с начала года потеряв 18,2%.

Главным событием для инвесторов на этой неделе станет заседание ФРС, которое завершится в среду вечером. Ожидается, что по его итогам ключевая процентная ставка в США будет повышена не менее чем на 75 базисных пунктов.

По мнению Питерфая, со временем растущие ставки будут все сильнее замедлять экономический рост в Штатах, что приведет к сокращению потребительских расходов и снижению фондовых рынков во главе с "акциями роста".

Группа стратегов банка Goldman Sachs под руководством Дэвида Костина указала на другую проблему, стоящую перед американскими компаниями, а именно на снижение рентабельности ввиду инфляционного давления. Аналитики ожидают, что средний показатель рентабельности по чистой прибыли в индексе S&P 500 снизится в 2023 году на 25 базисных пунктов, до 12%. Консенсус-прогноз рынка предусматривает рост показателя до рекордных 12,8% к концу следующего года, но экономисты Goldman назвали его чересчур оптимистичным и подверженным риску пересмотра в сторону снижения.

С точки зрения технического анализа картина также не внушает оптимизм, считает аналитик Morgan Stanley Майкл Уилсон. По его словам, индекс S&P поднимался до 4305 пунктов в середине августа, резко восстановившись с июньских минимумов, однако сейчас он снова опустился ниже 50-дневной скользящей средней.

"Рынок снова перепродан, а значит, ралли посреди "медвежьего" рынка продолжат случаться в отсутствие событий, способных восстановить равновесие, - написал Уилсон. - Мы все еще придерживаемся "медвежьего" прогноза с точки зрения технических и фундаментальных показателей на ближайшие 3 месяца и более нейтрального прогноза на 9-12 месяцев".

Опасения инвесторов подтверждают исторические данные. Как отметил стратег Bank of America Стивен Саттмайер, с 1928 года "сентябрь оказался единственным месяцем с отрицательной средней и медианной доходностью как в первые, так и в последние десять сессий месяца".