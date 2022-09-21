Рубль отыграл утренние потери и вернулся к уровням закрытия вторника

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на внутреннем валютном рынке к 10:30 стабилизировалась, рубль смог отыграть утренние потери, понесенные после выступления президента РФ Владимира Путина и объявления частичной мобилизации, и вернулся к уровням закрытия вторника.

Курс доллара США составил 60,815 руб. в 10:30, что всего на 21,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,255 руб., подешевев на 34,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась к этому моменту на 3,7 копейки - до 60,563 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", локальное снижение курса рубля к доллару и евро на торгах Московской биржи произошло практически сразу после выступления президента РФ с обращением к нации и объявления частичной мобилизации (на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе).

На пике роста доллар достигал отметки 62,8 руб., евро - 62,21 руб. Однако довольно быстро ситуация нормализовалась, курс рубля вернулся в привычный для последнего времени диапазон - для доллара и евро он составляет 59-61 рубль.