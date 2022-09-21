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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Рубль перешел к снижению после объявления частичной мобилизации

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский рубль, торговавшийся утром в боковом диапазоне, перешел к снижению на торгах Московской биржи.

Курс доллара США составил 62,61 руб. в 9:43, что на 2,01 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,95 руб., подорожав на 1,35 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла к этому времени на 1,71 рубля - до 62,31 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на торгах Московской биржи наметилось практически сразу после выступления Путина с обращением к нации и объявленной частичной мобилизации (на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе).

Московская биржа
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