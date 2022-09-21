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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Цены на нефть активно растут после объявления частичной мобилизации в РФ

Цены на нефть активно растут после объявления частичной мобилизации в РФ
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно растут в ходе торгов в среду днем после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 по Москве в среду составляет $92,46 за баррель, что на $1,84 (2,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $85,7 за баррель, что на $1,76 (2,1%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Объявление о частичной мобилизации в России, по мнению аналитиков, может означать, что конфликт на Украине не закончится в скором времени и продолжит оказывать негативное влияние на поставки сырьевых товаров в мире, включая нефть и газ, пишет MarketWatch.

Кроме того, речь президента Путина была произнесена после того, как днем ранее ряд восточных регионов Украины, ДНР и ЛНР объявили о проведении референдумов, на которых будет решаться вопрос о присоединении к РФ.

"В лучшем случае это означает, что перспектива заключения мирного соглашения еще больше отдаляется, учитывая то, что Украина не отдаст ни одну из этих территорий", - считает аналитик Rabobank Бас ван Геффен.

Кроме того, рынок также ждет итогов заседания ФРС США, которое завершится в среду вечером. Аналитики в целом считают, что ключевая процентная ставка в Соединенных Штатах будет повышена не менее чем на 75 базисных пунктов.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на то, что запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 1 млн баррелей после роста на 6 млн баррелей неделей ранее. Официальный отчет о запасах от Минэнерго США будет обнародован в 17:30 по московскому времени.

Brent WTI Владимир Путин Украина
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