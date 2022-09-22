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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Brent подорожала до $90,21 за баррель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в четверг после снижения накануне из-за новой волны опасений рецессии в мировой экономике.

Давление на рынок оказало очередное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы и сигналы о готовности американского ЦБ продолжать быстрое ужесточение денежно-кредитной политики. ФРС увеличила ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Прогнозы руководителей ЦБ предполагают, что ставка достигнет 4,4% годовых к концу 2022 года.

Новости об объявлении частичной мобилизации в России также говорят об усилении рисков для мировой экономики, поскольку означают затягивание конфликта на территории Украины, отмечает Bloomberg.

К 8:15 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,42%), до $90,21 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,79 (0,9%), до $89,83 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожалина электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,36 (0,43%), до $83,3 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1 (1,2%), до $82,94 за баррель.

Повышение цен на нефть в четверг, вероятно, является технической коррекцией после предыдущего падения, допускают аналитиики TD Securities.

"Внимание нефтяного рынка возвращается к структурным факторам. Трейдеры оценивают риски, связанные с затягиванием конфликта на Украине и приближающейся зимой", - говорится в обзоре TD Securities.

Brent WTI ФРС США Банк Японии Украина
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