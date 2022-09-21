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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

В Думе сочли, что легализацию майнинга нужно увязать с легализацией оборота криптовалют

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы легализации майнинга криптовалют необходимо решать одновременно с легализацией оборота криптовалют, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Представляется, что вопросы легализации майнинга следует решать одновременно с легализацией оборота криптовалют, поскольку существование распределенного реестра невозможно без системы майнинга", - следует из тезисов к выступлению главы думского комитета на форуме Kazan Didgital Week 2022.

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Он отметил, что Минфин России проделал большую работу по подготовке нормативной базы в сфере легализации майнинга. "Представляется разумным применение к майнерам - физическим лицам общих тарифов на электроэнергию, поскольку оно не влечет за собой негативных последствий, присущих введению льготных или повышенных тарифов. При этом оптимальным, как представляется, является предложение не устанавливать какие-либо единые квоты на майнинг на федеральном уровне, а предоставить соответствующие права региональным властям, которые лучше центральных органов осведомлены о ситуации с потреблением электроэнергии на конкретной территории", - говорится в докладе.

Глава комитета также предложил поддержать предложенный Минфином подход по квалификации майнеров в качестве предпринимателей в случае превышения установленного лимита энергопотребления.

"Кроме того, перспективными представляются предложения Минфина по налогообложению майнинга. В части налогообложения прибыли/доходов юридических лиц предусматривается возникновение налоговых последствий начиная с этапа получения криптовалюты в результате майнинга, а для физических лиц - только на этапе выбытия полученной криптовалюты. При этом предполагается не вводить НДС в отношении майнинга", - уточняются в докладе детали возможного будущего регулирования.

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