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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Источник сообщил, что комитет Думы решил отклонить законопроект о майнинге криптовалют

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник планирует рекомендовать парламенту отклонить внесенный депутатами законопроект о майнинге криптовалют, сообщил "Интерфаксу" источник в комитете.

По его словам, рекомендация отклонить законопроект содержится в подготовленном к заседанию комитета во вторник заключении.

Речь идет о законопроекте "О майнинге в РФ" (N127303-8), он был внесен в парламент представителями фракции "Новые люди". Документ прописывает основы регулирования майнинга криптовалют в отечественной юрисдикции, но без уточнений процедуры налогообложения, требований к дата-центрам и операторам майнинга.

По мнению комитета, изложенному в заключении, законопроект предусматривает использование криптовалют как средства платежа в РФ, что запрещено Конституцией (там указано, что денежной единицей в РФ является рубль, а введение и эмиссия других денег не допускается).

Кроме того, по мнению комитета, в представленном документе отсутствует системный подход к регулированию майнинга и цифровых валют. Например, в перечне ОКВЭД сейчас такой вид деятельности, как "майнинг криптовалют", отсутствует, а внесение соответствующих изменений законопроект не предусматривает. Нет ответов на вопросы, каким образом будет вестись государственная регистрация в качестве ИП майнеров, как вести учет майнеров и их оборудования, как выявлять физлиц, которые добывают криптовалюту без регистрации в качестве ИП.

В комитете считают, что законопроект носит фрагментарный и явно недостаточный характер, не отвечающий требованиям полноты, определенности и однозначности законодательства.

Ранее сообщалось, что Минфин готовит свой вариант поправок в законодательство, который регулирует майнинг криптовалют.

Майнинг криптовалют - процесс сбора совершенных в сети транзакций криптовалют в блокчейн, для его проведения необходимо энергоемкое оборудование. Вознаграждение за майнинг могут получать как физические лица (индивидуальный майнинг), так и компании (работа в пуле). Оплата за майнинг начисляется на криптовалютные счета, для вывода средств с кошельков часто необходим их перевод в традиционные (фиатные) валюты центральных банков.

Госдума
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