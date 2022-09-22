Polymetal в I полугодии снизил EBITDA на 35%, чуть лучше прогноза

Компания отменила выплату итоговых дивидендов за 2021 год и не предложила акционерам промежуточные за 2022 год

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2022 года на фоне роста уровня затрат и снижения объема продаж уменьшилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $426 млн, сообщила компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", накануне ожидали снижения EBITDA Polymetal на 36%, до $423 млн.

Выручка сократилась на 18%, до $1,048 млрд. Средние цены реализации соответствовали динамике рынка: цена реализации золота выросла на 4%, серебра - снизилась на 14%. С другой стороны, продажи золота уменьшились на 23% год к году, до 456 тыс. унций, а серебра - увеличились на 9%, до 8,7 млн унций.

Денежные затраты (TCC) группы составили $853 на унцию золотого эквивалента, что соответствует нижней границе годового прогноза компании, но при этом выше на 20% по сравнению с I полугодием 2021 года. Увеличение TCC в основном обусловлено резким ростом инфляции и увеличением затрат на логистику в сочетании с плановым снижением содержаний в переработке на Албазино и Кызыле, поясняет Polymetal. Существенное влияние на уровень затрат оказала также динамика курса рубля к доллару.

Совокупные денежные затраты (AISC) увеличились на 34% и составили $1371 на унцию, превысив прогноз. Динамика AISC опережает рост TCC в связи с усложнением поставок в сочетании с влиянием инфляции и увеличением резервных запасов оборудования и критически важных запчастей, поясняет компания. На динамику затрат в годовом сравнении также повлияли капитализированные затраты на вскрышные работы на недавно введенном в эксплуатацию Нежданинском и увеличение объема вскрышных работ на Омолоне (месторождение Бургали) и Албазино (Кутын).

В результате снижения EBITDA и признания неденежных расходов, связанных с обесценением ($564 млн после учета налогового эффекта), чистый убыток Polymetal по итогам полугодия составил $321 млн против прибыли $419 млн годом ранее. Скорректированная чистая прибыль упала вдвое и составила $203 млн.

Капитальные затраты составили $373 млн, что примерно соответствует уровню прошлого года, но выше прогноза - вследствие увеличения объемов закупок и предоплат подрядчикам для обеспечения строящихся проектов (главным образом АГМК-2), а также влияния инфляции и логистических сложностей на capex действующих предприятий. Рост капзатрат частично нивелирован за счет пересмотра графика проектов.

Чистый отток денежных средств от операционной деятельности на фоне накопления оборотного капитала составил $405 млн, отрицательный свободный денежный поток - $630 млн.

Чистый долг Polymetal с начала года подскочил в 1,7 раза, до $2,8 млрд на конец июня. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA выросло до 2,27х с 1,13x. Рост чистого долга обусловлен накоплением нереализованных запасов металлопродукции, увеличением объема закупок оборудования и запчастей, а также авансированием критически важных подрядчиков и поставщиков и положительной долларовой переоценкой рублевой задолженности, поясняет компания.

Отказ от дивидендов

Также компания сообщила, что ее совет директоров, принимая во внимание существенное снижение денежных потоков от операционной деятельности и краткосрочное сокращение ликвидности, а также переход на новые каналы продаж, принял решение о полной отмене выплаты итоговых дивидендов за 2021 год, сообщила компания.

В условиях продолжающегося воздействия данных факторов с целью укрепления финансовой и операционной устойчивости компании в условиях высокой нестабильности совет также не предложил выплату промежуточных дивидендов за 2022 год.

Риски для срыва производственного плана

Компания подтвердила первоначальный производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2022 год.

Основной риск для выполнения плана она видит в возможных локдаунах и логистических ограничениях, которые в Китае вводят из-за коронавируса. При этом на фоне существенного изменения в допущениях относительно обменного курса компания увеличила прогноз денежных (TCC) и совокупных (AISC) затрат на 2022 год с $850-950 до $900-1000 на унцию золотого эквивалента и с $1200-1300 до $1300-1400 соответственно.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%) и фонды BlackRock (около 10%).