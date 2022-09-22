Polymetal обдумывает возможность перерегистрации в "дружественную" юрисдикцию
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Polymetal продолжает рассматривать доступные опции по изменению структуры группы, говорится в сообщении компании.
Возможные варианты сделки, среди прочего, включают потенциальное изменение страны регистрации материнской компании, Polymetal International plc, в "дружественную" юрисдикцию, что может разблокировать возможность совершать дальнейшие корпоративные действия.
Решение в отношении доступных компании опций еще не принято, подчеркивает Polymetal.