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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Polymetal обдумывает возможность перерегистрации в "дружественную" юрисдикцию

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Polymetal продолжает рассматривать доступные опции по изменению структуры группы, говорится в сообщении компании.

Возможные варианты сделки, среди прочего, включают потенциальное изменение страны регистрации материнской компании, Polymetal International plc, в "дружественную" юрисдикцию, что может разблокировать возможность совершать дальнейшие корпоративные действия.

Решение в отношении доступных компании опций еще не принято, подчеркивает Polymetal.

Polymetal
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