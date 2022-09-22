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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Polymetal предложил обмен акций для нерезидентов с замороженными из-за санкций против НРД активами

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Polymetal предложил решение проблемы активов, замороженных из-за санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария, посредством обмена акций для нерезидентов.

Собрание акционеров, которое должно одобрить этот механизм, назначено на 12 октября, сообщила компания в четверг.

Polymetal напоминает, что 3 июня ЕС ввел санкции против НРД, в результате чего были заблокированы операции между ним и Euroclear (фактически междепозитарный мост к тому времени не работал уже несколько месяцев, но санкции закрепили сложившееся на практике положение юридически - ИФ).

"Euroclear является оператором CREST, системы для безбумажных операций по переводу акций и владению ими в бездокументарной форме. В результате санкций акционеры, которые хранят свои акции в НРД, не могут получать дивиденды и/или участвовать в принятии корпоративных решений", - говорится в пресс-релизе.

Долю таких акционеров Polymetal оценивает примерно в 22% уставного капитала.

"В рамках данной процедуры акционерам, чьи права были затронуты санкциями против НРД и отвечающим установленным критериям, будет дана возможность предъявить такие акции для обмена на документарные акции в соотношении одна к одной. Акционеры, отвечающие установленным критериям, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои права в компании. Документарные акции будут иметь во всех аспектах те же права, код ISIN, что и обыкновенные акции, включая равные возможности получения дивидендов", - сказано в сообщении.

В связи с юридическими (включая санкционные) ограничениями компания не может предоставить эту возможность всем пострадавшим акционерам, отмечается в пресс-релизе. "В частности, акционеры, являющиеся компаниями-резидентами, компаниями, зарегистрированными или учрежденными в России, или гражданами России (включая тех, кто имеет второе гражданство за пределами России) не будут иметь права участвовать в предложении по обмену", - отмечает Polymetal. В целом около 11% уставного капитала не может быть допущено к обмену.

Помимо резидентов РФ, в обмене не смогут участвовать резиденты еще ряда юрисдикций (в частности, это США, Канада, Япония, Австралия, ЮАР), следует из материалов к собранию

Polymetal
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