Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Мосбирже" акции Polymetal подешевели на 6% (до 306,3 рубля за штуку) на решении совета директоров компании о полной отмене выплаты итоговых дивидендов за 2021 год.

Совет директоров Polymetal, принимая во внимание существенное снижение денежных потоков от операционной деятельности и краткосрочное сокращение ликвидности, а также переход на новые каналы продаж, решил полностью отменить выплату итоговых дивидендов за 2021 год, сообщила компания.

В условиях продолжающегося воздействия данных факторов с целью укрепления финансовой и операционной устойчивости компании в условиях высокой нестабильности совет также не предложил выплату промежуточных дивидендов за 2022 год.

Polymetal Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,6-1%

РЖД запланировали закупить "Ласточек" на 67,5 млрд рублей за три года

РЖД запланировали закупить "Ласточек" на 67,5 млрд рублей за три года

Polymetal обдумывает возможность перерегистрации в "дружественную" юрисдикцию

Производитель упаковки Ball продал бизнес в России группе Arnest за $530 млн

Bloomberg сообщил об интересе ADNOC к покупке сырьевого трейдера Gunvor

Bloomberg сообщил об интересе ADNOC к покупке сырьевого трейдера Gunvor

Brent подорожала до $90,21 за баррель

Сбербанк обдумывает варианты обслуживания кредитов мобилизованных граждан

Сбербанк обдумывает варианты обслуживания кредитов мобилизованных граждан

Сбер назвал "приемлемыми" условия продажи швейцарской и казахстанской "дочек"

Российские ритейлеры за два месяца сократили импорт алкоголя на 60-100%

ФРС ожидаемо подняла ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });