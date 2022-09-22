Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Мосбирже" акции Polymetal подешевели на 6% (до 306,3 рубля за штуку) на решении совета директоров компании о полной отмене выплаты итоговых дивидендов за 2021 год.

Совет директоров Polymetal, принимая во внимание существенное снижение денежных потоков от операционной деятельности и краткосрочное сокращение ликвидности, а также переход на новые каналы продаж, решил полностью отменить выплату итоговых дивидендов за 2021 год, сообщила компания.

В условиях продолжающегося воздействия данных факторов с целью укрепления финансовой и операционной устойчивости компании в условиях высокой нестабильности совет также не предложил выплату промежуточных дивидендов за 2022 год.