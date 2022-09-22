РЖД запланировали закупить "Ласточек" на 67,5 млрд рублей за три года

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в 2023-2025 годах планирует закупить у группы "Синара" пассажирские электропоезда "Ласточка" на 67,5 млрд рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на сентябрьские материалы к проекту инвестпрограммы РЖД на 2023-2025 годы.

Холдинг СТМ" ("Синара - транспортные машины") действительно ведет переговоры с РЖД о поставках "Ласточек" в 2023-2025 годах и на 2023 год запланирована поставка железнодорожникам 23 пятивагонных поездов, сообщил газете представитель СТМ.

РЖД в 2021 году купила 145 вагонов электропоездов "Ласточка", в 2022 году планирует приобрести 28 составов, или 140 вагонов, из них завод-изготовитель уже поставил 18 составов, сказал изданию представитель госмонополии.

Предыдущая версия инвестпрограммы РЖД предполагала покупку "Ласточек" только в 2023 году и менее чем на 1 млрд рублей. Но в следующие два года РЖД собирались потратить чуть более 20 млрд рублей на скоростные поезда. Теперь от этих планов отказались, следует из документа. По словам источника газеты, знакомого с планами по инвестициям РЖД, монополия отказалась от закупки поездов для высокоскоростной магистрали в текущей геополитической и экономической ситуации.

Общая инвестпрограмма РЖД на следующие три года может достигнуть рекордных 4,4 трлн рублей, из которых 1,23 трлн рублей планируется вложить в 2023 году, 1,5 трлн рублей - в 2024 году и 1,66 трлн рублей - в 2025 год, следует из документа, на который ссылается издание.

Для сравнения: в 2022 году она должна составить 838 млрд рублей, из которых на скоростные поезда потратят 19,5 млрд рублей, а на "Ласточек" - 18,5 млрд рублей. По июльским данным РЖД, в 2022 год в рамках программы обновления подвижного состава планируется приобрести 868 пассажирских вагонов, в том числе 325 для перевозок в дальнем следовании, 403 пригородных и 140 вагонов для "Ласточек".

Сейчас география эксплуатации "Ласточек" - это около 30 регионов России, а также международный маршрут Москва - Минск.

Электропоезда "Ласточка" производятся на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме с 2014 года, поставки РЖД начались с 2015 года. Завод серийно выпускает "Ласточки" постоянного тока для внутригородского и пригородного сообщения на маршрутах до 200 км. На сети РЖД сейчас курсирует около 1200-1300 вагонов "Ласточек" 28 различных модификаций. Локализация производства этих электропоездов составляет около 87%.

Помимо "Ласточек" РЖД закупала у Тверского машиностроительного завода поезда "Орлан" и "Иволга", у Talgo Intercity - поезда "Стриж", у Siemens - поезда "Сапсан".

Последние два производителя ушли из России после начала СВО. Siemens еще в марте уведомил РЖД о приостановке поставок 13 новых составов "Сапсанов" на 1,1 млрд евро, которые заказали еще в 2019 году. Контракт на техобслуживание эксплуатируемых "Сапсанов" пока в силе.