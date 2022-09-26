Апелляционный суд поддержал взыскание с Talgo 382 млн рублей для обслуживания "Стрижей"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 20 июля по иску пассажирской "дочки" РЖД (АО "ФПК") обязал испанскую Patentes Talgo исполнять договор 2014 года о техническом обслуживании и ремонт подвижного состава и о взыскании с Talgo 381,7 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу иностранной компании.

АО "ФПК" просило суд обязать испанскую компанию исполнять договор от 29 мая 2014 года, взыскать 220,8 млн рублей убытков, 160,9 млн рублей неустойки, установить судебную неустойку в размере 1,4 млн рублей за каждый день неисполнения судебного акта до его фактического исполнения.

В документах суда отмечается, что ФПК долго использовала скоростные поезда производства испанской компании Patentes Talgo S.L., поставленные по контракту на разработку и поставку пассажирских составов от 18 июня 2011 года. Контракт направлен на выполнение задач стратегии развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года, утвержденной правительством 17 июня 2008 года.

Срок действия договора заканчивается 15 октября 2056 года.

Talgo 4 марта 2022 года со ссылкой на "обстоятельства непреодолимой силы", а именно, непокрытие рисков страховыми полисами "вследствие существующих экономических санкций" уведомила ФПК о прекращении технического обслуживания и ремонта подвижного состава с 5 марта 2022 года, а также заявила "об освобождении Patentes Talgo S.L. от ответственности за последствия технического обслуживания, осуществляемого иными лицами".

Обязательства включают обслуживание 7 скоростных подвижных составов поездов "Стриж", курсирующих по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Санкт-Петербург - Москва - Самара.

ФПК 5 марта известило Patentes Talgo S.L. о том, что эти обстоятельства не являются обстоятельствами непреодолимой силы, не влияют на возможность исполнения обязательств по договору, уведомило о предъявлении требований об уплате неустойки и возмещении убытков.

Испанская компания 11 марта подтвердила со ссылкой на "влияние сложившейся международной политической ситуации" прекращение исполнения обязательств по договору, а также сообщила о переводе персонала и выкупе запасных частей, материалов и оборудования, которые использовались Patentes Talgo S.L. и находятся на территории депо Москва-Киевская - структурного подразделении Московского филиала АО "ФПК", по стоимости 5,4 млн евро (462,1 млн рублей по курсу Банка России на дату подачи иска 20 апреля 2022 года).

В конце мая Арбитражный суд Москвы по заявлению ФПК принял меры обеспечения по иску, передав оборудование и запчасти в адрес ФПК, эксплуатирующей поезда "Стриж", сформированные из вагонов испанской компании. 2 августа апелляционный суд согласился с принятием мер. Иск был подан в середине апреля.

"Дочка" РЖД обратила внимание на то, что ответчик зарегистрирован в Испании, что может затруднить возврат ее имущества в случае его изъятия.

ФПК эксплуатирует в общей сложности 140 вагонов Talgo - компании подписывали контракт на поставку семи двадцативагонных поездов в 2011 году. Поезда "Стриж", комплектуемые из этих вагонов, использовались на маршрутах Москва - Берлин, Москва - Нижний Новгород, Санкт-Петербург - Самара и Москва - Санкт-Петербург. Сейчас подвижной состав Talgo на направлении Москва - Нижний Новгород заменён на электропоезда "Ласточка".

Вагоны поезда "Стриж" оборудованы системой автоматического изменения ширины железнодорожной колеи, что позволяет составу перестраиваться с колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм).