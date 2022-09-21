ФРС серьезно нацелена на ослабление инфляции

Об этом заявил глава ведомства Джером Пауэлл

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) серьезно нацелена на ослабление инфляции до уровня в 2% и располагает инструментами для этого, заявил ее глава Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания.

Ценовая стабильность - это ответственность Федрезерва, отметил он. Дальнейшее повышение процентных ставок необходимо.

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в среду была ожидаемо повышена на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года.

По словам Пауэлла, в какой-то момент будет оправданным поднимать ставку менее значительными темпами. При этом Федрезерв пока не принял решения о размере повышения стоимости кредитования на следующем заседании.

Глава ФРС отметил ослабление роста экономики США после существенного подъема в 2021 году, сообщает The Wall Street Journal. Активность на рынке жилой недвижимости значительно ослабла, при этом ситуация на рынке труда остается очень напряженной. Ценовое давление остается по всей экономике, риски усиления инфляции по-прежнему сохраняются.

Темпы увеличения ставки в дальнейшем будут зависеть от поступающих экономических данных, сказал Пауэлл. В частности, ФРС хочет увидеть убедительные доказательства того, что инфляция остывает.

"Для того, чтобы перейти к снижению ставок, хотелось бы быть очень уверенным в том, что инфляция остывает", - отметил он.

Пауэлл заявил также, что текущая экономическая ситуация выходит за рамки исторического опыта.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 6,3%.