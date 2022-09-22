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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на 2023-2025 гг

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП, или 3 трлн рублей, с дальнейшим понижением до 1,4% ВВП, или 2,9 трлн рублей в 2024 году и 0,7% ВВП, или 1,6 трлн рублей в 2025 году, сообщил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что финансироваться дефицит будет преимущественно за счет заимствований. Этот подход, отметил премьер, позволит не тратить средства Фонда национального благосостояния и обеспечит приемлемый уровень госдолга.

Доходы бюджета в 2023 году оцениваются величиной порядка 26 трлн рублей, в этой сумме уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства.

В Госдуму проект бюджета должен быть внесен до 1 октября, Совет Федерации принял в среду соответствующие поправки, перенеся срок внесения бюджета в парламент в 2022 году с 15 сентября. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов сообщал, что внесение может произойти 28 сентября.

Традиционно в составе вопроса о бюджете рассматривается и макропрогноз на ближайшую трехлетку, а также уточнение прогноза на текущий год. Как сообщил в среду глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министерство прогнозирует снижение ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, в 2023 году на 0,8% и рост по 2,6% в 2024-2025 годах

Прогноз министерства по инфляции в РФ в 2022 году равняется 12,4%, в 2023 году ожидается рост цен на 5,5%, в 2024-м и 2025 году - по 4%.

Минэкономразвития прогнозирует снижение цены на нефть марки Urals с $80 за баррель в 2022 году до $70,1 в 2023 году, $67,5 в 2024 году, $65 в 2025 году.

Снижение инвестиций в основной капитал министерство оценивает в 2022 году величиной 2%, в 2023 году - 1%. В 2024 году прогнозируется рост на 3,9%, в 2025 году - на 3,7%.

Минэкономразвития ожидает снижение оборота розничной торговли в РФ в 2022 году на 6,1%, роста на 2,7% в 2023 году, на 3,7% в 2024 году и на 3,1% в 2025 году.

Снижение реальных заработных плат в РФ и реальных доходов населения в РФ Минэкономразвития оценивает в 2022 году величиной в 2%. В 2023 году, по прогнозу, произойдет рост реальных зарплат на 2,6%, в 2024 году на 2,9%, в 2025 году на 2,8%. Прогноз министерства по росту реальных доходов населения в 2023 году равняется 2,0%, в 2024 году - 3,1%, в 2025 году - 2,8%.

Среднегодовая безработица в РФ в 2022 году прогнозируется министерством на уровне 4,2%, в 2023 году - 4,4%, в 2024 году - 4,3%, а в 2025 году - 4,1%.

Правительство РФ
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