Рубль заметно укрепился к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, несмотря на рост геополитических рисков. Нацвалюта получает сильную поддержку за счет продаж валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.

Курс доллара США составил 59,045 руб.в 15:00, что на 1,65 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,0775 руб., подешевев на 2,7 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,84 рубля - до 58,61 рубля. Курс китайского юаня снизился к середине дня на 23,4 копейки - до 8,343 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует уверенную позитивную динамику к доллару и евро на дневных торгах в четверг, несмотря на рост геополитических рисков. Поддержку рублю традиционно для последнего времени оказывают продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров. Кроме того, позитивным фактором для нацвалюты выступают и растущие цены на нефть.

Цены на нефть поднимаются в четверг днем на доминировании рисков со стороны предложения. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 в четверг составила $90,75 за баррель, что на 1,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 1,17%, до $83,91 за баррель.

Новости об объявлении частичной мобилизации в России спровоцировали беспокойство рынка о том, что поставки нефти из РФ могут оказаться ограниченными еще более долгое время. Кроме того, возгорание на НПЗ британской BP в американском штате Огайо, приведшее к остановке работы на заводе, также способствует подогреванию беспокойства относительно предложения нефтепродуктов.

"Попытка рубля ослабнуть против основных конкурентов на фоне всплеска геополитической напряженности нашла повышенное встречное предложение экспортеров, которые вернули доллар ниже 60,5 руб. Юань поднимался до максимума с 5 сентября, однако тут аналогичная ситуация - продажи экспортной выручки вернули курс к 8,577 рубля за единицу китайской валюты. Между тем у рубля все меньше шансов остаться крепче 60 руб. после того, как сентябрьский налоговый период перестанет оказывать локальную поддержку. Сохраняем прогноз на уровне 65 руб. в осенний период. А также ждем роста волатильности курса, который слишком долго "засиделся" в относительно узком коридоре 58-62 руб.", - полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

По словам директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, новости о предстоящих референдумах и ожидания объявленной в среду мобилизации вновь стали "идеальным штормом" - акции за два дня потеряли около 10%, доходности ОФЗ прибавили 70-80 базисных пунктов к пятничным уровням, но рубль относительно стабилен. Стабильность рубля объяснима - без нерезидентов при угрозе санкций спрос на валюту со стороны банков и компаний вряд ли вырастет, экспортеры продолжают продавать выручку, ресурсов для покупки валюты у большинства россиян нет. Правда, спрос на наличную валюту может вырасти. Дополнительные санкции могут иметь разный эффект - снижение экспорта его ослабит, а ограничения на импорт, наоборот, могут смягчить скорость ослабления нацвалюты. К концу года по-прежнему ориентируемся на курс доллара в 65 руб./$1 и выше.

"Как и ожидалось, американский ЦБ принял решение повысить ставку на 75 базисных пунктов, до 3,25% годовых по верхней границе. Такое решение не удивило инвесторов, более значимой для рынка была "жесткая" риторика американского регулятора. Теперь в обновленных прогнозах представители ФРС ожидают, что ставка будет длительно находится на повышенных уровнях - прогнозируется, что на конец 2023 года она будет у 4,6% годовых. В связи с этим прогнозные уровни инфляции были повышены, но более значимым для инвесторов стало резкое понижение ожидаемых уровней экономического роста. Если в июне регулятор ожидал, что ВВП по итогам года вырастет на 1,7% в годовом выражении, то теперь прогнозируется его рост лишь на 0,2%. О перспективах рецессии вчера высказался и глава ФРС Джером Пауэлл, подчеркнув, что ужесточение денежно-кредитной политики вряд ли пройдет без следа для экономики. В результате озвученные ожидания ФРС значительно снизили спрос на рисковые активы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В среду утром на фоне геополитических событий рубль заметно слабел, и курс доллара временно превышал отметку 62,55 руб. Однако по итогам дня он прибавил лишь 0,15%, увеличившись до 60,69 руб. Усиливающееся влияние налогового периода во многом позволило стабилизировать ситуацию с рублем. Более того, сегодня курс доллара уже заметно снижается. Другие валюты развивающихся стран двигаются сегодня разнонаправленно. В текущих условиях глобальное укрепление доллара после объявления итогов сентябрьского заседания ФРС не оказывает заметного влияния на курс внутри страны. На этом фоне курс доллара может временно опускаться ниже 60 руб. на фоне активизации продажи валюты компаниями-экспортерами", - считают специалисты банка "Санкт-Петербург".

Процентные ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) немного подросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 2 базисных пункта - до 7,74%, а по кредитам на семидневный срок - на 1 базисный пункт, до 7,78% годовых. Ставки MosPrime на срок 1 месяц и 6 месяцев увеличились на 1 базисный пункт - до 7,87% и 8,09% годовых соответственно, процентная ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 базисных пункта - до 8,08% годовых.