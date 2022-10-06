Число заявок на пособие по безработице в США выросло максимальными темпами с июня

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 29 тысяч и составило 219 тысяч человек, сообщило Министерство труда США.

Темпы повышения показателя стали максимальными с июня 2022 года.

По пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 190 тысяч, а не 193 тысячи, как сообщалось до этого.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 204 тысяч по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, отмечал Bloomberg.

Новость дополняется