Совет директоров АСВ утвердил стратегию развития госкорпорации до 2030 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Агентства по страхованию вкладов утвердил стратегию развития госкорпорации на период до 2030 года, сообщила АСВ.

В числе приоритетных задач новой стратегии: завершить до конца 2030 года ликвидационные процедуры в 125 финансовых организациях, находящихся под управлением АСВ на начало 2026 года; в течение 3 лет завершить ликвидационные процедуры в финансовых организациях, поступивших под управление АСВ после 1 января 2026 года; продолжить снижение среднемесячных расходов на ликвидационные процедуры.

Совет директоров также утвердил годовой отчет АСВ за 2025 год. Размер средств фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ) на 31 декабря 2025 года достиг 1,14 трлн рублей. За год на его счета поступило 387,8 млрд рублей, в том числе 370,2 млрд рублей страховых взносов банков - участников системы страхования вкладов.

В фонд также была направлена прибыль 2025 года, полученная от инвестирования, в размере 131 млрд рублей. Общая сумма доходов от инвестирования средств ФОСВ в отчетном периоде, с учетом переоценки ценных бумаг, составила 171,8 млрд рублей.

Значимым результатом работы АСВ в 2025 году названо снижение на 40% расходов на проведение ликвидационных процедур в финансовых организациях, говорится в релизе госкорпорации.