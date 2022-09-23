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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

ONGC сменила CEO Imperial Energy, добывающей нефть в Томской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Индийская ONGC Videsh сменила главного управляющего директора группы компаний Imperial Energy, которая ведет добычу нефти в Томской области, сообщает Imperial Energy. Новым CEO назначен Сакет Гупта. Ранее на этом посту работал Шьямал Кумар Рой.

"16 сентября в должность главного управляющего директора группы компаний Imperial Energy вступил господин Сакет Гупта. Под его руководством компания будет двигаться вперед. Господин Гупта по образованию - инженер-электронщик, а также магистр в области менеджмента (специализация - управление персоналом). Последние 33 года он работает в индийской государственной нефтегазовой корпорации ONGC, и в ее международном подразделении ONGC Videsh Limited", - говорится в сообщении.

Как говорится на сайте Imperial Energy, группа компаний Imperial Energy входит в состав индийской государственной корпорации ONGC Videsh Limited. Imperial Energy включает в себя группу самостоятельных предприятий, работающих на территории Томской области, в том числе два нефтегазодобывающих предприятия ("Альянснефтегаз" и "Норд Империал") и два сервисных предприятия.

"Норд Империал" владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов на территории трех лицензионных участков - Фестивального, Снежного и Киев-Ёганского.

"Альянснефтегазу" принадлежит 3 лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений углеводородов и 4 лицензии на разведку и добычу углеводородов. Компания ведет добычу нефти на трех месторождениях - Майском, Среднемайском и Южно-Майском.

ONGC Индия Imperial Energy Томская область Сакет Гупта Шьямал Кумар Рой Альянснефтегаз Норд Империал
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