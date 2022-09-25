СМИ сообщили о планах Mazda свернуть производство в РФ вслед за Toyota

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Автоконцерн Mazda рассматривает возможность прекращения производства автомобилей в России, сообщила японская газета Nikkei.

Как отмечается в публикации, компания уже приостановила производство в рамках совместного предприятия с группой "Соллерс Авто" во Владивостоке (ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус") и в настоящий момент изучает возможность полного прекращения производственных операций в РФ.

"Решение о прекращении продаж или технического обслуживания не принято", - отмечает Nikkei.

Причиной возможного прекращения деятельности Mazda в России издание называет сбои в цепочке поставок, возникшие после начала специальной военной операции на Украине. Тогда Mazda, как сообщалось, приостановила поставки своей продукции в РФ.

На совместном предприятии "Соллерс Авто" и Mazda в 2021 году было выпущено около 29 тыс. машин. При этом в конце апреля российский автоконцерн в пресс-релизе к отчетности по МСФО за прошлый год отмечал, что ведет переговоры о возобновлении приостановленных поставок комплектующих. В частности, на мощности ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус".

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Mazda в РФ в 2021 году составили 29,177 тыс. автомобилей (+10,6%). Доля рынка компании была на уровне 1,8%. По итогам восьми месяцев 2022 года продажи Mazda рухнули на 59,6%, до 7,695 тыс. штук. Доля за этот период упала на 0,7 п.п., до 1%.

Накануне о прекращении производства автомобилей в РФ официально объявил автоконцерн Toyota, чьи мощности располагались в Санкт-Петербурге. Компания в своем заявлении отметила, что за шесть месяцев вынужденного простоя не смогла "выработать подход, который позволил бы вернуться к полноценной деятельности" и "не видит возможности для возобновления производства в ближайшем будущем" в России.

Источник, близкий к властям Санкт-Петербурга, говорил "Коммерсанту", что они совместно с Toyota рассмотрят вариант продажи актива, который будет законсервирован.

Автопроизводитель в своем заявлении отмечал, что сфокусирует бизнес в РФ на поддержке дилерской сети, продолжив обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus.