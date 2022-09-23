Brent подешевела почти на 5% до $86 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти резко снижаются в пятницу вечером, завершая в минусе четвертую неделю подряд, несмотря на перспективы снижения предложения на рынке.

Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. За последние дни о повышении ставок объявили Федеральная резервная система, Банк Англии, а также ЦБ Швейцарии и Норвегии. Ужесточение монетарной политики, вероятно, повлечет за собой экономический спад и снижение спроса на энергоресурсы.

"Нефть падает вместе с другими финансовыми рынками, поскольку трейдеры опасаются масштабной рецессии. Геополитическая напряженность в чудовищных масштабах, инфляция на многолетнем максимуме и неуклонно растущий доллар наверняка приведут к разрушению спроса на нефть", - считает главный финансовый директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

К 17:40 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $4,48 (4,95%), до $85,98 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $4,74 (5,68%), до $78,75 за баррель.

Цена обоих контрактов находится на минимальных значениях с конца января.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, страны Евросоюза активизировали обсуждение планов введения потолка цен на поставляемую из России нефть и рассчитывают достичь соглашения в ближайшие недели. Введение максимальной цены на закупки нефти в России может войти в новый пакет антироссийских санкций, сообщили источники. Государства ЕС ускорили процесс после объявления частичной мобилизации в РФ, пишет агентство.

Страны ОПЕК могут прибегнуть к дальнейшему сокращению добычи нефти, если рынок продолжит снижаться, поскольку текущий уровень цен сказывается на бюджетах членов картеля, заявил Bloomberg министр нефти Нигерии Тимипре Сильва.

"В данный момент опасения за перспективы спроса перевешивают беспокойство в отношении потенциального сокращения добычи ОПЕК и снижения предложения на рынке в результате прекращения импорта российской нефти в Европу, - отмечают эксперты Fitch Solutions. - Прогноз на ближайшую перспективу остается крайне неопределенным".