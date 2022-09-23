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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Цены на нефть упали более чем на 3%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть падают в пятницу, завершая в минусе четвертую неделю подряд, несмотря на перспективы снижения предложения на рынке.

Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. За последние дни о повышении ставок объявили Федеральная резервная система, Банк Англии, а также ЦБ Швейцарии и Норвегии. Ужесточение монетарной политики, вероятно, повлечет за собой экономический спад и снижение спроса на энергоресурсы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 по Москве в пятницу составляет $87,53 за баррель, что на $2,93 (3,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $3,05 (3,65%), до $80,44 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, страны Евросоюза активизировали обсуждение планов введения потолка цен на поставляемую из России нефть и рассчитывают достичь соглашения в ближайшие недели.

Введение максимальной цены на закупки нефти в России может войти в новый пакет антироссийских санкций, сообщили источники. Государства ЕС ускорили процесс после объявления частичной мобилизации в РФ, пишет агентство.

Тем временем страны ОПЕК могут прибегнуть к дальнейшему сокращению добычи нефти, если рынок продолжит снижаться, поскольку текущий уровень цен сказывается на бюджетах членов картеля, заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва в интервью Bloomberg в четверг.

"В данный момент опасения за перспективы спроса перевешивают беспокойство в отношении потенциального сокращения добычи ОПЕК и снижения предложения на рынке в результате прекращения импорта российской нефти в Европу, - отмечают эксперты Fitch Solutions. - Прогноз на ближайшую перспективу остается крайне неопределенным".

Brent WTI
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