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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе
Фото: Allison Dinner/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу, вновь завершая неделю в минусе.

Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. В то же время снижение цен сдерживается ожиданиями сокращения предложения на рынке, в том числе, поставок из России.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составила $90,17 за баррель, что на $0,29 (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,63 (0,7%), до $90,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,25 (0,3%), до $83,24 за баррель. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов выросла на $0,55 (0,7%), до $83,49 за баррель.

Страны ОПЕК могут прибегнуть к дальнейшему сокращению добычи нефти, если рынок продолжит снижаться, поскольку текущий уровень цен сказывается на бюджетах членов картеля, заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва в интервью агентству Bloomberg в четверг.

Эксперты Fitch Solutions отмечают наличие сигналов ослабления спроса на нефть на физическом рынке. "Прогноз на ближайшую перспективу остается высоко неопределенным", - отмечается в обзоре Fitch.

Brent WTI
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