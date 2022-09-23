Соцфонд РФ направит в 2023 году свыше 11 трлн рублей на пенсии и поддержку семей с детьми

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Социальный фонд России направит в 2023 году свыше 9,5 трлн рублей на выплаты пенсий и 1,9 трлн рублей - на различные меры поддержки семей с детьми, сообщили в Минтруде России.

Проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда России) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 года представлен Минтрудом на портале для общественного обсуждения на экспертизу.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что социальный фонд с 1 января 2023 года будет обеспечивать все те меры поддержки и страховые выплаты, которые сейчас администрируют Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

"В общей сложности расходы Соцфонда составят более 13,5 трлн рублей. Это выплата пенсий, пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячных денежных выплат, универсального пособия и других мер поддержки семей с детьми", - сказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, слова которого привели в пресс-службе министерства.

По его словам, помимо прямых денежных выплат гражданам Социальный фонд будет обеспечивать граждан с инвалидностью средствами технической реабилитации, финансировать программу субсидирования найма, пилотные проекты в сфере комплексной реабилитации и социальные программы.

"Как и было обещано при принятии закона о Социальном фонде, при проектировании бюджета мы не использовали принцип перекрестного финансирования. То есть, доходы и расходы по каждому из видов страхования учитываются отдельно. Средства от одного вида страхования не используются для финансирования расходов по другому виду страхования", - отметил Котяков.

В пресс-службе уточнили, что расходы Социального фонда в 2023 году составят более 13,5 трлн рублей, из них на выплату пенсий Фонд направит свыше 9,5 трлн рублей, на меры поддержки семей с детьми - свыше 1,9 трлн рублей. На выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком - порядка 840 млрд рублей, страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и обеспечение предупредительных мер - порядка 130 млрд рублей, на ежемесячные денежные выплаты льготных категориям граждан - порядка 500 млрд. Фонд профинансирует направление на санаторно-курортное лечение, предоставление технических средств реабилитации, мероприятия по комплексной реабилитации-абилитации детей с инвалидностью и другие меры социальной поддержки.

Социальный фонд России начнет работу 1 января 2023 года. Также с 1 января следующего года работодатели перейдут на единый тариф уплаты страховых взносов.