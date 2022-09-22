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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2023 г. на 6,3%, прожиточный минимум - на 3,3%

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2023 г. на 6,3%, прожиточный минимум - на 3,3%
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда - до 16 242 рублей; соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

"Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда - на 6,3%", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова привели в пресс-службе Минтруда в четверг.

Таким образом, как уточнили в пресс-службе, прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда - до 16 242 рублей.

По словам Котякова, таким образом совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда - 16,9%.

Сообщается, что повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан - семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин.

"Как и поручал президент, минимальный размер оплаты труда будет расти более высокими темпами, нежели прожиточный минимум. Величина, установленная на 1 июня 2022 года, будет дополнительно проиндексирована с 1 января 2023 года на 6,3%", - сообщил Котяков.

Как сообщили в пресс-службе, в 2023 и 2024 годах прожиточный минимум и МРОТ предлагается устанавливать в особом порядке законом о федеральном бюджете с учетом прогнозируемого уровня инфляции.

Минтруд РФ Антон Котяков
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