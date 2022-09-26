"Газпром" аннулировал евробонды-2027, полученные в обмен на "замещающие" облигации

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Евробонды "Газпрома" с погашением в 2027 году, которые были получены в результате обмена на "замещающие" облигации "Газпром капитала", аннулированы.

Это стало возможным благодаря внесенным в эмиссионную документацию изменениям, утвержденным на собрании держателей еврооблигаций 16 сентября после проведения процедуры сбора голосов (consent solicitation), заявил через пресс-службу зампред "Газпрома" Фамил Садыгов.

Как сообщалось, в рамках дебютной процедуры обмена евробондов на локальные долговые бумаги "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на $304,4 млн. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. и номинированными в долларах. Срок погашения обмениваемых евробондов - 23 марта 2027 г, ставка купона - 4,95%, объем выпуска составлял $750 млн. Cбор заявок для участия в обмене евробондов с погашением в 2027 г на "замещающие" облигации проходил с 12 по 15 сентября, расчеты по сделке прошли 20 сентября. К обмену принимались еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями.

В результате обмена "российские инвесторы, еврооблигации которых хранились в российских депозитариях, будут своевременно получать выплаты купона и номинала при погашении по новым замещающим облигациям, а компания будет иметь возможность обслуживать еврооблигации за рубежом", прокомментировал Садыгов итоги транзакции.

Он напомнил, что сейчас идет сбор заявок на обмен по выпуску в фунтах стерлингов с погашением в 2024 г (завершится 29 сентября), и рекомендовал инвесторам, у которых есть в российских депозитариях эти евробонды, принять участие в обмене на "замещающие" облигации.

"Обмен еврооблигаций на российские облигации - это единственный способ получать выплату купона и номинала для инвесторов, чьи облигации хранятся в российских депозитариях. Инвесторы, не подавшие вовремя заявки на обмен, будут по-прежнему иметь требования по получению платежей через иностранные клиринговые системы, которые с марта этого года не пропускают платежи российским инвесторам", - сказал Садыгов.

Также зампред "Газпрома" напомнил, что до 30 сентября продолжается прием голосов в рамках consent solicitation по четырем выпускам еврооблигаций Gaz Capital S.A. в долларах и евро с погашением в 2023, 2024 и 2034 гг. За голоса в поддержку предложенных изменений инвесторы получат вознаграждение в размере 3,5 евро на $1000 или 1000 евро номинала. "Мы призываем инвесторов в еврооблигации "Газпрома" активно участвовать в этом и последующих голосованиях", - сказал Садыгов. Как и в случае евробондами-2027, среди предложений компании, помимо стандартной для всех российских заемщиков замены trustee, есть упрощение процедуры списания выкупленных бумаг.

Указ президента от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.