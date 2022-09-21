"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $304 млн в рамках обмена евробондов-2027

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на $304,401 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2027 году на локальные долговые бумаги.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 40,59%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. и номинированными в долларах.

Срок погашения обмениваемых евробондов – 23 марта 2027 года, ставка купона – 4,95%, объем выпуска составлял $750 млн.

Cбор заявок для участия в обмене евробондов с погашением в 2027 году на "замещающие" облигации проходил с 12 по 15 сентября, расчеты по сделке прошли 20 сентября.