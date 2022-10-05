Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

"Газпром" разместил замещающие облигации на 293,6 млн фунтов в рамках обмена евробондов-24

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на 293,6 млн фунтов в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2024 году, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 34,54%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. и номинированными в британских фунтах.

Экономика"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $304 млн в рамках обмена евробондов-2027Читать подробнее

Срок погашения обмениваемых евробондов – 6 апреля 2024 года, ставка купона – 4,25%, объем выпуска составлял 850 млн фунтов.

Cбор заявок для участия в обмене евробондов с погашением в 2024 году на "замещающие" облигации проходил с 23 по 29 сентября, расчеты по сделке прошли 4 октября.

Ранее "Газпром" сообщал, что "замещающие" облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями-24 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по данным бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Очередной купонный платеж по евробондам-2024 по графику приходится на 6 октября.

Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

"Газпром" в сентябре в рамках аналогичной сделки уже заместил часть выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году локальными облигациями, обмену так же подлежали еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Samsung начнет выпускать микросхемы по 2-нанометровой технологии в 2025 году

Apple попросила поставщиков перенести в Индию выпуск наушников AirPods и Beats

Brent подешевела до $91,5 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

"АЛРОСА" не войдет в очередной пакет санкций ЕС против России

"АЛРОСА" не войдет в очередной пакет санкций ЕС против России

Бюджет РФ в сентябре недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Бюджет РФ в сентябре недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Минфин перечислил НРД 4,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2042"

Минфин перечислил НРД 4,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2042"

"Газпром" объявил о возобновлении транспортировки газа через Австрию

Спотовая цена газа в Европе упала до половины стоимости ближайшего фьючерса

Илон Маск предложил завершить покупку Twitter на прежних условиях

Илон Маск предложил завершить покупку Twitter на прежних условиях

CNN сообщил о попытках США отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });