Национальная товарная биржа провела первые сделки с углеродными единицами

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (входит в группу "Московская биржа") в понедельник утром провела первые сделки с углеродными единицами, сообщил директор биржи Никита Захаров в ходе мероприятия "Московской биржи".

"Сегодня мы заключили первые сделки с углеродными единицами, сегодня с утра закончились первые аукционы по продаже углеродных единиц. На них был выставлен объем 20 углеродных единиц, заключено две сделки - по 10 углеродных единиц. Цена стартовая - 900 рублей за единицу, а финальная цена, соответственно, 1 тысяча рублей за единицу", сказал он.

Захаров отказался раскрывать покупателей углеродных единиц: "Это безличные торги. Вы видите заказчика аукциона - это "ДальЭнергоИнвест", компания сахалинская, а покупателей мы не раскрываем без их согласия".

Также он отметил, что биржа видит спрос на углеродные единицы, однако проводить более "объемные" торги пока невозможно из-за того, что "климатические проекты не успели пройти через реестр". "Если бы было предложения больше, возможно, и объемы торгов были бы больше", - предположил Захаров.

Глава компании-оператора реестра углеродных единиц - АО "Контур" - Оксана Гогунская пояснила "Интерфаксу", что состоявшиеся сделки, "по сути, двусторонние, это не прямо в чистом виде биржевые торги". По ее словам, биржевая торговля с клирингом (денежными расчетами между участниками на биржевой платформе) не заработает, пока не будут приняты необходимые правила и не будут заключены договоры с биржами об обмене информацией.

"Но при этом мы проработали правила, потому что они должны быть всем достаточно удобны, всем прозрачны, они должны быть едины для всех бирж, которые к нам придут", - сказала Гогунская, добавив, что АО "Контур" ведет совместную работу в этом направлении не только с "Московской биржей", но и с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ).