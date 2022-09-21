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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

В российский реестр внесены первые углеродные единицы от климатического проекта

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Реестр углеродных единиц зарегистрировал первые углеродные единицы, сгенерированные климатическим проектом, сообщил в Совете Федерации глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"У нас есть первые климатические проекты, и вот коллеги мне написали сегодня утром, что у нас произошла 20 сентября первая регистрация углеродных единиц по итогам верификации проекта. Первые углеродные единицы зарегистрированы в национальном реестре. Это значит, что мы, в целом, с вами создали нормальную систему для реализации этих проектов по международным стандартам и дальше будем на двухсторонней основе добиваться от наших партнеров ее признания", - сказал министр.

В пресс-релизе Минэкономразвития отмечается, что речь идет о 96 углеродных единицах проекта ООО "ДальЭнергоИнвест" по использованию возобновляемых источников энергии на присоединенных объектах и в мини сетях в Сахалинской области. Компания построила станцию на 648 солнечных батарей установленной мощностью 250 кВт, что позволит ежегодно экономить для местного бюджета около 15 млн рублей за счет сокращения закупок дизтоплива.

По словам Решетникова, Минэкономразвития выступает за отсрочку введения обязательной верификации климатической отчетности.

"Пока считаем правильным на какое-то время отложить тему обязательной верификации этой отчетности, чтобы не обременять в моменте компании и дать переходный период. Мы идем в очень правильной модели мягкого регулирования. При этом, конечно, мы предлагаем продолжить апробацию модели жесткого регулирования на примере сахалинского эксперимента", - отметил министр.

Он добавил, расширять действие климатического эксперимента на другие регионы пока рано: "Наверное с расширением торопиться точно не стоит, надо отложить, более того, четно, регионы нас с этим и не терзают".

По мнению министра, текущая ситуация с ростом цен на энергию хоть и двигает планы "влево-вправо", но, в конечном счете, скорее всего ускорит энергопереход.

Сахалинская область ДальЭнергоИнвест Минэкономразвития Максим Решетников
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