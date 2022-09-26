Bloomberg сообщил о несогласии Кипра и Венгрии с предложениями о "потолке" цен на нефть

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза пока что не могут прийти к соглашению между собой о введении "потолка цен" на российскую нефть, в частности, с обсуждаемыми предложениями не согласны Кипр и Венгрия, передает Bloomberg.

Агентство допускает, что ЕС решит повременить с окончательными договоренностями по этому вопросу до тех пор, пока не согласует более широкий пакет санкций.

В ЕС такие решения принимаются единогласно, то есть у каждой страны есть право вето, подчеркивает Bloomberg.

Многие детали этой меры также еще предстоит доработать, отмечает агентство, в том числе, неясно, на каком именно уровне будет установлен верхний предел стоимости. Среди других мер, которые обсуждаются в ЕС, - контроль над импортом алмазов из России и запрет на некоторые изделия из стали.

Кроме того, по данным агентства, страны ЕС добились определенного успеха в вопросе согласования ограничения экспорта в Россию ряда электронных компонентов.

"Другие обсуждаемые возможные меры - ограничение на импорт алмазов, запрет на импорт некоторых видов продукции из стали", - отмечается в сообщении.