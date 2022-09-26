Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Bloomberg сообщил о несогласии Кипра и Венгрии с предложениями о "потолке" цен на нефть

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза пока что не могут прийти к соглашению между собой о введении "потолка цен" на российскую нефть, в частности, с обсуждаемыми предложениями не согласны Кипр и Венгрия, передает Bloomberg.

Агентство допускает, что ЕС решит повременить с окончательными договоренностями по этому вопросу до тех пор, пока не согласует более широкий пакет санкций.

В ЕС такие решения принимаются единогласно, то есть у каждой страны есть право вето, подчеркивает Bloomberg.

Многие детали этой меры также еще предстоит доработать, отмечает агентство, в том числе, неясно, на каком именно уровне будет установлен верхний предел стоимости. Среди других мер, которые обсуждаются в ЕС, - контроль над импортом алмазов из России и запрет на некоторые изделия из стали.

Кроме того, по данным агентства, страны ЕС добились определенного успеха в вопросе согласования ограничения экспорта в Россию ряда электронных компонентов.

"Другие обсуждаемые возможные меры - ограничение на импорт алмазов, запрет на импорт некоторых видов продукции из стали", - отмечается в сообщении.

Евросоюз Кипр Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один из крупнейших банков Таджикистана приостановил прием карт "Мир"

В Казахстане опровергли сообщения о закрытии пунктов пропуска на границе с РФ

Давление газа упало в одной из ниток "Северного потока 2"

Давление газа упало в одной из ниток "Северного потока 2"

Apple начала производство последней модели iPhone в Индии

Apple начала производство последней модели iPhone в Индии
Пандемия коронавируса

Шольц подхватил COVID-19

Шольц подхватил COVID-19

Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

В Канаде задействовали военных для ликвидации последствий шторма "Фиона"

В Канаде задействовали военных для ликвидации последствий шторма "Фиона"

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 сентября

Япония ввела санкции в отношении 21 организации из РФ

Япония ввела санкции в отношении 21 организации из РФ

Итальянские демократы признали поражение на парламентских выборах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });