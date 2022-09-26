Доходность 10-летних британских госбумаг выросла до максимума с 2008 года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Доходности британских госбумаг растут в понедельник в связи с ожиданиями, что Банку Англии придется резко поднять ставку, поскольку крупные налоговые стимулы, объявленные правительством страны на прошлой неделе, приведут к дальнейшему усилению инфляции.

Процентная ставка десятилетних гособлигаций Великобритании в ходе торгов поднималась до 4,246% годовых, что, по данным Refinitiv, является максимумом с 2008 года.

По данным на 13:50 по Москве, доходность десятилетних бондов составляла 4,087% по сравнению с 3,827% на закрытие рынка 23 сентября, доходность двухлетних госбумаг поднялась до 4,418% с 3,911%.

23 сентября министр финансов Великобритании Квази Квартенг объявил о масштабном снижении налогов, которое затронет физические и юридические лица и увеличит дефицит бюджета в текущем фингоду более чем на 70 млрд фунтов. В выходные в интервью BBC он дал понять, что не исключает дальнейших налоговых послаблений.

"Рынок закладывает повышение базовой ставки Банком Англии на 100 базисных пунктов (б.п.) на ноябрьском заседании, и мы считаем, что это разумный прогноз, - сказала Market Watch экономист Daiwa Capital Markets Эмили Николь. - Однако, учитывая последствия ослабления фунта стерлингов для инфляции, дальнейшее падение курса нацвалюты может вынудить британский ЦБ принять меры до ноябрьского заседания, чтобы сдержать его".

Стимулирующие меры нового правительства Великобритании потребуют наращивания выпуска гособлигаций, что является одним из факторов, толкающих вниз их цены.

Рост ставок может усугубить сложности в экономике, поскольку сокращает располагаемые доходы населения и приводит к подъему стоимости ипотеки.