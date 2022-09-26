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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

В ожидании аукциона на Колмозерское месторождение создана компания "Арктический литий"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Мончегорске создано АО "Арктический литий", компания зарегистрирована 23 сентября, говорится в материалах Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Уставный капитал "Арктического лития" составляет 1 млн рублей. Учредителей компания не раскрывает. Ее гендиректором назначен Дмитрий Высоцкий, который ранее был совладельцем и руководителем строительных компаний в Москве и Ставропольском крае, в настоящее время владеет 25% в московской компании "Сандастриал" по производству бетона.

В июне 2022 года глава Минприроды Александр Козлов сообщил "Интерфаксу" о планах по проведению в третьем или четвертом квартале 2022 года аукциона на Колмозерское месторождение лития в Мурманской области. Минимальный разовый платеж на торгах может составить 589,75 млн рублей.

В апреле "Росатом" и "Норникель" заключили соглашение о совместных проектах по освоению Колмозерского месторождения и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья. СП "Полярный литий" было зарегистрировано в июле текущего года в Москве.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в России.

Мончегорск Мурманская область Колмозерское месторождение Дмитрий Высоцкий Сандастриал Полярный литий
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