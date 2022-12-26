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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Аукцион по Колмозерскому месторождению лития пройдет в 2023 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Аукцион на Колмозерское месторождение в Мурманской области, крупнейшее в России месторождение лития, освоением которого совместно интересуются "Росатом" и "Норникель", пройдет в 2023 году со стартовым платежом в размере 1,562 млрд рублей.

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее Минприроды озвучивало возможную оценку минимального платежа на торгах в 590 млн рублей.

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Колмозерское месторождений Мурманская область Михаил Мишустин Минприроды Росатом Норникель
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