Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы продолжили снижаться в понедельник после падения по итогам предыдущей недели.

Индикатор Dow Jones Industrial Average завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавируса.

Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами рецессии в глобальной экономике из-за быстрого повышения процентных ставок центробанками мира для борьбы с инфляцией, бьющей многолетние рекорды.

Кроме того, на рисковые активы негативно влияет ралли доллара, обеспеченное "ястребиными" заявлениями и действиями Федеральной резервной системы США.

"В дополнение к продолжающемуся подъему доллара на фондовые рынки давят также всеобщие опасения по поводу возможности глобальной рецессии. Риск жесткой посадки для экономик после периода чрезмерного ужесточения становится все более повышенным", - заявил глава рыночной стратегии Interactive Investor Ричард Хантер.

Цена акций стримингового сервиса Netflix Inc. упала на 1%. Компания объявила о поиске нового главного бухгалтера после того, как действующий главный бухгалтер Кен Баркер внезапно объявил об отставке.

Депозитарные расписки (ADR) китайского производителя электромобилей Li Auto подорожали на 5,6% после падения, доходившего до 2%, в ходе предварительных торгов в понедельник. Компания ухудшила прогноз поставок машин на третий квартал из-за дефицита необходимых в производстве микрочипов.

Между тем ADR конкурента Li Auto - XPeng Inc. прибавили в цене почти 5% после сообщения о том, что глава и сооснователь компании Хэ Сяопэн купил 4,4 млн акций.

Бумаги поставщика электроэнергии и газа PG&E Corp. подорожали на 1,1% на объявлении, что они будут включены в расчет индекса Standard & Poor's 500. Компания S&P Dow Jones Indices сообщила также, что добавит акции газодобывающей EQT Corp. в расчет индикатора, однако акции EQT упали в цене на 4,6%. Бумаги PG&E и EQT заменят Citrix Systems Inc. и Duke Realty Corp.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 329,60 пункта (1,11%) - до 29260,81 пункта.

Акции 26 из 30 компонентов индикатора упали. Больше всего потеряли в цене бумаги Travelers Cos. Inc. (-3,1%), Boeing Co. (-3%) и Chevron Corp. (-2,6%).

Цена бумаг оператора платежной системы Visa Inc. снизилась на 1,8%, завершив "в минусе" десятые торги подряд. Это стало рекордным по продолжительности периодом падения акций Visa, согласно данным Dow Jones Market Data.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 38,19 пункта (1,03%), составив 3655,04 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 65 пунктов (0,6%), до 10802,92 пункта.